Grande Fratello Vip 5, 25^ Puntata: Elisabetta Gregoraci Accusa Pierpaolo Pretelli! (Di sabato 12 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, 25^ Puntata: tante discussioni, momenti emozionanti, sorprese e confronti. Tre nuovi ingressi animeranno la casa più spiata d’Italia mentre un vippone dovrà lasciarla per volere del pubblico. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. Grande Fratello Vip 5, 25^ Puntata: le lacrime e il racconto toccante di Cristiano Malgioglio La venticinquesima Puntata del Grande Fratello Vip 5 si è aperta con uno studio addobbato a festa, con tanto di effetto grafico con la neve per la gioia di Alfonso Signorini che ama il Natale. Il primo argomento caldo della serata ha riguardato la Grande amicizia tra Rosalinda e Dayane Mello. Le due sono sempre più lontane dal ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 12 dicembre 2020)Vip 5, 25^: tante discussioni, momenti emozionanti, sorprese e confronti. Tre nuovi ingressi animeranno la casa più spiata d’Italia mentre un vippone dovrà lasciarla per volere del pubblico. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5.Vip 5, 25^: le lacrime e il racconto toccante di Cristiano Malgioglio La venticinquesimadelVip 5 si è aperta con uno studio addobbato a festa, con tanto di effetto grafico con la neve per la gioia di Alfonso Signorini che ama il Natale. Il primo argomento caldo della serata ha riguardato laamicizia tra Rosalinda e Dayane Mello. Le due sono sempre più lontane dal ...

