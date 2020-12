Gf Vip, Filippo Nardi torna nella casa: “Sono maturato e non fumo più” (Di sabato 12 dicembre 2020) Da ex gieffino a nuovo concorrente vip nella casa di Cinecittà Era il 2001 quando Filippo Nardi partecipava alla seconda edizione del reality di Canale 5. Dopo soli 13 giorni dal suo ingresso, abbandonò la casa del Grande Fratello Vip in contrasto con gli autori: entrò in confessionale con una mazza da golf, pronunciando la frase: “dove sono le mie sigarette?”, che è entrata nella storia del programma. Da allora sono passati quasi 20 anni e lui dice: “Sono maturato e non fumo più”. Adesso nella casa del GF Vip riparte proprio dal confessionale ed è pronto per affrontare una nuova avventura nella casa di Cinecittà. E le prime a incontrarlo – fingendo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Da ex gieffino a nuovo concorrente vipdi Cinecittà Era il 2001 quandopartecipava alla seconda edizione del reality di Canale 5. Dopo soli 13 giorni dal suo ingresso, abbandonò ladel Grande Fratello Vip in contrasto con gli autori: entrò in confessionale con una mazza da golf, pronunciando la frase: “dove sono le mie sigarette?”, che è entratastoria del programma. Da allora sono passati quasi 20 anni e lui dice:e non. Adessodel GF Vip riparte proprio dal confessionale ed è pronto per affrontare una nuova avventuradi Cinecittà. E le prime a incontrarlo – fingendo ...

