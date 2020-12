“Finalmente domenica!” di François Truffaut. Su RaiPlay (Di sabato 12 dicembre 2020) Fanny Ardant e Jean-Louis Trintignant in “Finalmente domenica!” (foto Ipa). FINALMENTE DOMENICA! Genere: commedia giallo-sexyRegia di François Truffaut. Con Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Jeanpierre Kalfon, Philippe Laudenbach, Philippe Morier-Genoud. Su RaiPlay Pochi registi come Truffaut hanno saputo soddisfare le aspettative degli spettatori, regalando sempre il piacere del cinema, sia che raccontasse melodrammi o noir, triangoli amorosi o futuri distopici, commedie gialle o ricordi autobiografici. Dentro i suoi film c’è sempre un momento di pura gioia cinematografica, sia che filmi le gambe delle donne che camminano su un marciapiede o dia forma alle bugie di un bambino che non vuole andare a scuola. Per questo non va assolutamente sprecata l’occasione che ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 dicembre 2020) Fanny Ardant e Jean-Louis Trintignant in(foto Ipa). FINALMENTE DOMENICA! Genere: commedia giallo-sexyRegia di. Con Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Jeanpierre Kalfon, Philippe Laudenbach, Philippe Morier-Genoud. SuPochi registi comehanno saputo soddisfare le aspettative degli spettatori, regalando sempre il piacere del cinema, sia che raccontasse melodrammi o noir, triangoli amorosi o futuri distopici, commedie gialle o ricordi autobiografici. Dentro i suoi film c’è sempre un momento di pura gioia cinematografica, sia che filmi le gambe delle donne che camminano su un marciapiede o dia forma alle bugie di un bambino che non vuole andare a scuola. Per questo non va assolutamente sprecata l’occasione che ...

__as_alex_ : Comunque voglio ringraziare pubblicamente @gwenchanha_7 per aver preso in custodia i miei album dei TREASURE, final… - TerraDiPalma : RT @Radio3tweet: Per chi non sa scegliere tra Hitchcock e Truffaut e nel dubbio si affida a Jean-Louis Trintignant. Per chi ha nel cuore la… - GiuseppeGp86g : RT @Radio3tweet: Per chi non sa scegliere tra Hitchcock e Truffaut e nel dubbio si affida a Jean-Louis Trintignant. Per chi ha nel cuore la… - AlessandraZadro : RT @Radio3tweet: Per chi non sa scegliere tra Hitchcock e Truffaut e nel dubbio si affida a Jean-Louis Trintignant. Per chi ha nel cuore la… - Lah8ria : RT @Radio3tweet: Per chi non sa scegliere tra Hitchcock e Truffaut e nel dubbio si affida a Jean-Louis Trintignant. Per chi ha nel cuore la… -

Ultime Notizie dalla rete : “Finalmente domenica” Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie