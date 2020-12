F1 GP Abu Dhabi, Vettel: “Non vedo l’ora di correre l’ultima gara in Ferrari, sarà speciale” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Si prospetta una gara difficile, ma sarà l’ultima in Ferrari e non vedo l’ora di correrla. sarà speciale soprattutto per il mio garage, sono molto vicino a loro perché sarà l’ultima per noi insieme”. Così Sebastian Vettel, pilota della Ferrari, che ai microfoni di Sky Sport ha raccontato le proprie emozioni alla fine delle qualifiche proiettandosi già alla gara che sarà l’ultima con la scuderia italiana. “Sono migliorato rispetto al tentativo precedente, ma meno di quanto mi aspettassi. Ero abbastanza contento delle mie qualifiche, ma quando ho provato ad andare più veloce non sono riuscito a fare meglio” ha concluso il tedesco ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “Si prospetta unadifficile, maine nondi correrla.speciale soprattutto per il mioge, sono molto vicino a loro perchéper noi insieme”. Così Sebastian, pilota della, che ai microfoni di Sky Sport ha raccontato le proprie emozioni alla fine delle qualifiche proiettandosi già allachecon la scuderia italiana. “Sono migliorato rispetto al tentativo precedente, ma meno di quanto mi aspettassi. Ero abbastanza contento delle mie qualifiche, ma quando ho provato ad andare più veloce non sono riuscito a fare meglio” ha concluso il tedesco ...

