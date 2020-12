F1, GP Abu Dhabi 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Verstappen il più veloce (Di sabato 12 dicembre 2020) Max Verstappen stampa il giro veloce nelle prove libere 3 del Gran Premio di Abu Dhabi. Il pilota olandese chiude al vertice la classifica tempi dell’ultima sessione di libere in 1:36.251 con mezzo secondo di vantaggio sul compagno di squadra Alexander Albon. A sorpresa dietro le due Red Bull si piazzano le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon mentre Lewis Hamilton è solamente sesto con sette decimi di ritardo. Nono Valtteri Bottas mentre Charles Leclerc chiude col dodicesimo tempo con oltre un secondo di gap, Sebastian Vettel 14°. La qualifica andrà in scena alle ore 14:00 e come di consueto la potrete seguire live su Sportface. classifica tempi – prove libere 3 GRAN PREMIO ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Maxstampa il gironelle3 del Gran Premio di Abu. Il pilota olandese chiude al vertice ladell’ultima sessione diin 1:36.251 con mezzo secondo di vantaggio sul compagno di squadra Alexander Albon. A sorpresa dietro le due Red Bull si piazzano le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon mentre Lewis Hamilton è solamente sesto con sette decimi di ritardo. Nono Valtteri Bottas mentre Charles Leclerc chiude col dodicesimo tempo con oltre un secondo di gap, Sebastian Vettel 14°. La qualifica andrà in scena alle ore 14:00 e come di consueto la potrete seguire live su Sportface.3 GRAN PREMIO ...

