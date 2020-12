F.1, GP Abu Dhabi - Red Bull davanti, in pole c'è Verstappen (Di sabato 12 dicembre 2020) Max Verstappen ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di Formula 1 2020, mettendosi alle spalle le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. La qualifica si è confermata particolarmente serrata, con i primi tre classificati divisi da appena 86 millesimi di secondo. Le parole del poleman. Max Verstappen ha ottenuto oggi la sua terza pole in carriera e non ha nascosto la sua soddisfazione: "Finalmente ci siamo riusciti. All'inizio è stato tutto complicato, non riuscivo a trovare il mio ritmo, ma alla fine abbiamo messo tutto insieme! Penso sia stata una sessione positiva. Inseguire per tutto l'anno è stato frustrante. Le Mercedes sono veloci, ma daremo tutto per vincere", ha detto l'olandese della Red Bull. La Top 10. ... Leggi su quattroruote (Di sabato 12 dicembre 2020) Maxha ottenuto laposition del Gran Premio di Abu, ultima prova del Mondiale di Formula 1 2020, mettendosi alle spalle le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. La qualifica si è confermata particolarmente serrata, con i primi tre classificati divisi da appena 86 millesimi di secondo. Le parole delman. Maxha ottenuto oggi la sua terzain carriera e non ha nascosto la sua soddisfazione: "Finalmente ci siamo riusciti. All'inizio è stato tutto complicato, non riuscivo a trovare il mio ritmo, ma alla fine abbiamo messo tutto insieme! Penso sia stata una sessione positiva. Inseguire per tutto l'anno è stato frustrante. Le Mercedes sono veloci, ma daremo tutto per vincere", ha detto l'olandese della Red. La Top 10. ...

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - SkySportF1 : ?? SUPER MAX davanti a tutti ad Abu Dhabi (?? #FP3) Renault prima inseguitrice, Mercedes fuori dalla top-5 I risultat… - SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - Affaritaliani : F1, pole a Verstappen, nono Leclerc per il GP di Abu Dhabi - zazoomblog : Qualifiche F1 GP Abu Dhabi 2020 Verstappen conquista l’ultima pole della stagione - #Qualifiche #Dhabi #Verstappen… -