Elisabetta Gregoraci, il biglietto segreto di Pierpaolo Pretelli, lui sbotta: "Mi sono tolto un peso" (Di sabato 12 dicembre 2020) Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembra ormai essersi del tutto incrinato dopo l'uscita della conduttrice per sua stessa volontà. Se in tanti si aspettavano di vedere un Pretelli distrutto dal dolore ed in profonda crisi, si sono dovuti presto ricredere. L'ex Velino ha dimostrato di essersi ripreso alla grande, e secondo i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

gdaharold : IO NON VOGLIO ESSERE LA ELISABETTA GREGORACI DELLA SITUAZIONE, SI ZIAAAA MALGYYYYYY - infoitcultura : Lory Del Santo lancia una bomba: ” Elisabetta Gregoraci non ha abbandonato il GfVip per il figlio ma perchè …” - ddl_llovato : @ParliamoneNo Ma dai parliamo di Elisabetta Gregoraci da quando è entrata ha mandato avanti le puntate insieme a st… - LadyNews_ : #ElisabettaGregoraci dopo il #GFVip a #Verissimo: '#FlavioBriatore mi ha sgridato' - asiasinasce : Di 3 cose ho paura: Dei ragni, dell'altezza e di quelli che nella discussione gregorelli danno ragione ad Elisabetta Gregoraci #GFVIP -