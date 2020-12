Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo: “Hai recitato un bel ruolo” (Di sabato 12 dicembre 2020) L’uscita di Elisabetta Gregoraci ha lasciato un solco profondo nella casa del Grande Fratello ma soprattutto in Pierpaolo Pretelli, che con la showgirl calabrese aveva stretto un rapporto molto speciale. La Gregoraci ha scelto di abbandonare il gioco per tornare a casa da suo figlio Narthan col quale trascorrere il Natale. Tutti pensavano che il ragazzo potesse subite un crollo emotivo come quello di Tommaso Zorzi per l’uscita di Francesco Oppini ma questa tristezza non c’è stata, anzi, Pierpaolo Pretelli si è come riacceso, partecipando completamente alle dinamiche della Casa. Un comportamento impossibile da non notare per gli altri concorrenti, che hanno sottolineato questa svolta nei loro confessionali. “Mi sono frenato no? Ma da oggi voglio farmi questo percorso prendendo tutto quello che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) L’uscita diha lasciato un solco profondo nella casa del Grande Fratello ma soprattutto inPretelli, che con la showgirl calabrese aveva stretto un rapporto molto speciale. Laha scelto di abbandonare il gioco per tornare a casa da suo figlio Narthan col quale trascorrere il Natale. Tutti pensavano che il ragazzo potesse subite un crollo emotivo come quello di Tommaso Zorzi per l’uscita di Francesco Oppini ma questa tristezza non c’è stata, anzi,Pretelli si è come riacceso, partecipando completamente alle dinamiche della Casa. Un comportamento impossibile da non notare per gli altri concorrenti, che hanno sottolineato questa svolta nei loro confessionali. “Mi sono frenato no? Ma da oggi voglio farmi questo percorso prendendo tutto quello che ...

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si accende lo scontro: “Mi sono liberato ero condizionato” - #Elisabetta… - Unf_Tweet : - divanocucina : @Harleyq29166801 Ma io sono contenta che non soffra in assenza di Elisabetta Gregoraci ma non mi aspettavo questo r… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Gf Vip, Elisabetta Gregoraci attacca Pierpaolo: «Hai fatto la vittima» Il meglio e il p... - angiuoniluigi : RT @leggoit: GFVip, Pierpaolo Pretelli “scarica” Elisabetta Gregoraci in diretta: «Io da vittima non ci passo. Ora penso solo a me», lei re… -