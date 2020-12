Dl Ristori, ok in commissione. Le modifiche: anche lo stop a tassa sul suolo pubblico e il sostegno ai familiari dei pescatori sequestrati (Di sabato 12 dicembre 2020) Le commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera al Dl Ristori. Il provvedimento raggruppa anche il bis, il ter e il quater. L’esame del provvedimento a Palazzo Madama inizierà lunedì. Durante la seduta che si è tenuta nel corso della notte tra venerdì e sabato, le commissioni hanno approvato un pacchetto di modifiche condiviso e hanno dato il mandato ai relatori per riferire in Aula. Tra gli emendamenti approvati c’è uno stanziamento di 500mila euro per le famiglie dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia da settembre. Il fondo, richiesto da tre esponenti di Italia Viva, è destinato a “misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all’impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Le commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera al Dl. Il provvedimento raggruppail bis, il ter e il quater. L’esame del provvedimento a Palazzo Madama inizierà lunedì. Durante la seduta che si è tenuta nel corso della notte tra venerdì e sabato, le commissioni hanno approvato un pacchetto dicondiviso e hanno dato il mandato ai relatori per riferire in Aula. Tra gli emendamenti approvati c’è uno stanziamento di 500mila euro per le famiglie deidi Mazara del Valloin Libia da settembre. Il fondo, richiesto da tre esponenti di Italia Viva, è destinato a “misure diaidel personale imbarcato e di contributi all’impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di ...

ROMA (ITALPRESS) – “Non è tempo di ricatti. Se cadesse questo esecutivo, l’unica strada possibile sarebbe il voto. Le condizioni per una nuova maggioranza non ci sono”. Così, in un’intervista al quoti ...

Mezzo milione di euro per le famiglie dei pescatori sequestrati in Libia

Mezzo milione di euro per le famiglie dei pescatori siciliani sequestrati in Libia. E’ quanto stanzia un emendamento al Dl Rilancio approvato in commissione al Senato. Lo stanziamento è destinato a «m ...

