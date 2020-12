Cyberpunk 2077, le recensioni utente di Metacritic e Steam rivelano la delusione di molti fan (Di sabato 12 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è finalmente disponibile su PC e console, dopo anni di attesa, hype e rinvii improvvisi. Le recensioni, com'era prevedibile, hanno premiato la nuova fatica di CD Projekt con voti elevati, confermandone l'eccellenza nel campo degli RPG. Sfortunatamente, anche le recensioni più ottimiste non potevano celare uno dei principali problemi di Cyberpunk 2077, palese fin dai primi minuti di gioco: il gioco è pregno di bug fino all'inverosimile. I recensori hanno dato peso variabile a questo problema, con la consapevolezza che gli sviluppatori avrebbero rimediato a tutto grazie alla patch day one. Purtroppo, i miglioramenti apportati fin'ora sono stati marginali e il titolo presenta una quantità impressionante di problemi, tutt'ora in attesa di risoluzione. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 12 dicembre 2020)è finalmente disponibile su PC e console, dopo anni di attesa, hype e rinvii improvvisi. Le, com'era prevedibile, hanno premiato la nuova fatica di CD Projekt con voti elevati, confermandone l'eccellenza nel campo degli RPG. Sfortunatamente, anche lepiù ottimiste non potevano celare uno dei principali problemi di, palese fin dai primi minuti di gioco: il gioco è pregno di bug fino all'inverosimile. I recensori hanno dato peso variabile a questo problema, con la consapevolezza che gli sviluppatori avrebbero rimediato a tutto grazie alla patch day one. Purtroppo, i miglioramenti apportati fin'ora sono stati marginali e il titolo presenta una quantità impressionante di problemi, tutt'ora in attesa di risoluzione. Leggi altro...

NonSoloGaming : LA PATCH 1.04 DI CYBERPUNK 2077 NON RISOLVE I PROBLEMI - Nextplayer_it : Cyberpunk 2077: criticato pesantemente su metacritic, è stato massacrato. - Info_e_Games : Cyberpunk 2077: nudità totale assente? Giocatori in rivolta - - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077, le recensioni utente di Metacritic e Steam rivelano la delusione di molti fan. - infoitscienza : Cyberpunk 2077, 480 mln di dollari solo dai preordini. E arriva la patch 1.04 (non su Xbox One) -