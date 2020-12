Coronavirus, oggi 19.903 casi e 649 morti. In lieve aumento il tasso di positività (al 10,1%) (Di sabato 12 dicembre 2020) oggi 19.903 casi di Coronavirus e 649 morti. Ieri erano stati invece registrati 18.726 nuovi positivi e 751 decessi. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 24.728. Le persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia sono 1.825.775. Di queste 1.076.891 sono guarite. Le vittime, da quando il virus ha iniziato a diffondersi in Italia, sono 64.036. In aumento i tamponi: sono 196.439 i test effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano 190.416). In lieve aumento il tasso di positività, al 101% rispetto al 9,8% di ieri. Diminuisco i ricoverati nei reparti ordinari - sono 28.066, quasi 500 in meno di ieri - e in terapia intensiva, sono 3199, 66 in meno di ieri. I dati delle regioni Balzo dei nuovi casi di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020)19.903die 649. Ieri erano stati invece registrati 18.726 nuovi positivi e 751 decessi. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 24.728. Le persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia sono 1.825.775. Di queste 1.076.891 sono guarite. Le vittime, da quando il virus ha iniziato a diffondersi in Italia, sono 64.036. Ini tamponi: sono 196.439 i test effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano 190.416). Inildi, al 101% rispetto al 9,8% di ieri. Diminuisco i ricoverati nei reparti ordinari - sono 28.066, quasi 500 in meno di ieri - e in terapia intensiva, sono 3199, 66 in meno di ieri. I dati delle regioni Balzo dei nuovidi ...

ilfoglio_it : Lui vede l’obiettivo in fondo, lei la strada per arrivarci. Storia di un amore che si completa, di una dedizione ch… - Corriere : Il bollettino di oggi: registrati 19.903 nuovi casi e 649 morti - piersileri : Oggi Anthony Fauci alla CNN ha parlato dell’aumento di contagi e decessi in USA dopo il Thanksgiving del 26 novembr… - ClaudioZavatti1 : Corriere della Sera: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 12 dicembre: 19.903 nuovi casi e 649 morti.… - infoitinterno : Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 12 dicembre: 1.194 nuovi positivi (573 a Roma) e 41 decessi -