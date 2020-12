Barcellona-Messi, Boateng: “Fossi in lui andrei al Napoli” (Di sabato 12 dicembre 2020) L’attaccante del Monza Kevin-Prince Boateng, già compagno di Lionel Messi al Barcellona commenta: “Quanto sarebbe fantastico se Messi chiamasse il Napoli per dire: ‘Sto arrivando’?”. Fossi in Messi andrei al Napoli Kevin-Prince Boateng, vorrebbe quindi vedere la Pulce giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. “Me lo immagino a dire: ‘Vorrei onorare la 10 di Maradona, vorrei giocare uno o due anni a Napoli, senza pensare ai soldi o altro, solo per una questione di cuore. Sarebbe come un film – racconta Boateng a Espn – Dovrebbe andare ad allenarsi in elicottero perché la gente se lo mangerebbe vivo dalla felicità. Che storia sarebbe, non solo per il calcio ma per il mondo intero? Sarebbe un messaggio, farebbe la ... Leggi su ck12 (Di sabato 12 dicembre 2020) L’attaccante del Monza Kevin-Prince, già compagno di Lionelalcommenta: “Quanto sarebbe fantastico sechiamasse il Napoli per dire: ‘Sto arrivando’?”. Fossi inal Napoli Kevin-Prince, vorrebbe quindi vedere la Pulce giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. “Me lo immagino a dire: ‘Vorrei onorare la 10 di Maradona, vorrei giocare uno o due anni a Napoli, senza pensare ai soldi o altro, solo per una questione di cuore. Sarebbe come un film – raccontaa Espn – Dovrebbe andare ad allenarsi in elicottero perché la gente se lo mangerebbe vivo dalla felicità. Che storia sarebbe, non solo per il calcio ma per il mondo intero? Sarebbe un messaggio, farebbe la ...

