Atalanta, Gasperini: «Media da retrocessione. Ilicic non giocherà»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina

CHAMPIONS LEAGUE – «Non è che prima non pensavamo al campionato, è che la Champions occupa tante energie. La qualificazione era un traguardo immediato, per quello c'è stata un'attenzione maggiore, ma abbiamo sempre cercato di dare il meglio. Ora abbiamo la testa al campionato fino a fine stagione». 

PAOLO ROSSI – «È una parte della nostra gioventù che se ne è andata. Io personalmente ho conosciuto Rossi a 12 anni, in un torneo a Firenze. Noi giocavamo sotto età, fece un torneo fantastico». 

AJAX – «Ogni partita ti dà una conoscenza diversa, ti ...

