Assassin's Creed Valhalla patch 1.0.4: abbiamo testato nuovamente le versioni Xbox Series X and PlayStation 5 - analisi comparativa (Di sabato 12 dicembre 2020) La patch 1.0.4 di Assassin's Creed Valhalla è il primo grosso update per l'open world di Ubisoft. Un aggiornamento importante che introduce una vasta gamma di miglioramenti al gameplay e bufgfix, ma ovviamente l'attenzione del Digital Foundry è focalizzata principalmente sull'aspetto tecnico di questo titolo, tra i più controversi tra nei giochi disponibili al lancio in questa next-gen. Prima di tutto, la Xbox Series X aveva prestazioni peggiori rispetto al PS5 nonostante il suo vantaggio di specifiche hardware, mentre su Series S il gioco è stato lanciato senza il supporto a 60fps, caratteristica distintiva della versione next-gen. La patch 1.0.4 mira a sistemare tutti questi problemi, e ci riesce. In più, aggiunge anche una modalità qualità a ... Leggi su eurogamer (Di sabato 12 dicembre 2020) La1.0.4 di'sè il primo grosso update per l'open world di Ubisoft. Un aggiornamento importante che introduce una vasta gamma di miglioramenti al gameplay e bufgfix, ma ovviamente l'attenzione del Digital Foundry è focalizzata principalmente sull'aspetto tecnico di questo titolo, tra i più controversi tra nei giochi disponibili al lancio in questa next-gen. Prima di tutto, laX aveva prestazioni peggiori rispetto al PS5 nonostante il suo vantaggio di specifiche hardware, mentre suS il gioco è stato lanciato senza il supporto a 60fps, caratteristica distintiva della versione next-gen. La1.0.4 mira a sistemare tutti questi problemi, e ci riesce. In più, aggiunge anche una modalità qualità a ...

FLAMEL_AI : Abbiamo giocato a Assassin's Creed Valhalla: epico ma non rivoluzionario - shakazamba : Abbiamo giocato a Assassin's Creed Valhalla: epico ma non rivoluzionario - TIGER_9616 : Assassin's Creed® Origins Conquistali tutti! (Platino) Ottieni tutti i trofei. #PS4share - EitaliaVener : Guarda cosa ho trovato! Sagoma stand up figure Ezio Auditore Assassin's Creed II H. 28 cm - RaiQuattro : Lunedì assisterete allo scontro senza tempo tra Confraternita degli Assassini e Ordine dei Templari nel film ispira… -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed Assassin’s Creed Valhalla – Analisi di un racconto criptico e mastodontico Tom's Hardware Italia Assassin’s Creed Valhalla, il secondo grande aggiornamento arriverà la prossima settimana

Il secondo Title Update di Assassin's Creed Valhalla sarà pubblicato la prossima settimana. Per quanto ne sappiamo, Assassin’s Creed Valhalla sta ancora ottenendo molti miglioramenti e nuove funzional ...

Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk 2077 come Early Access? Ne discute Jason Schreier

Per il giornalista Jason Schreier, Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk 2077 vanno considerati a tutti gli effetti come dei tripla A in Early Access ...

Il secondo Title Update di Assassin's Creed Valhalla sarà pubblicato la prossima settimana. Per quanto ne sappiamo, Assassin’s Creed Valhalla sta ancora ottenendo molti miglioramenti e nuove funzional ...Per il giornalista Jason Schreier, Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk 2077 vanno considerati a tutti gli effetti come dei tripla A in Early Access ...