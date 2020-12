VIDEO F1, GP Abu Dhabi 2020: highlights e sintesi. Bottas davanti a Hamilton, Leclerc 8° (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oggi sono andate in scena le prove libere 1 e 2 del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. La classifica combinata è la fotocopia delle prove libere 2, visto che tutti i piloti hanno sensibilmente migliorato i tempi realizzati nella sessione mattutina. Valtteri Bottas ha chiuso al comando in 1:36.276 al volante della Mercedes, rifilando 0.230 al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. A seguire le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Sebastian Vettel ottavo con la Ferrari, Sebastian Vettel 15mo. Di seguito la classifica combinata delle prove libere 1-2 del GP di Abu Dhabi F1 2020. VIDEO highlights PROVE LIBERE GP ABU Dhabi F1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oggi sono andate in scena le prove libere 1 e 2 del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. La classifica combinata è la fotocopia delle prove libere 2, visto che tutti i piloti hanno sensibilmente migliorato i tempi realizzati nella sessione mattutina. Valtteriha chiuso al comando in 1:36.276 al volante della Mercedes, rifilando 0.230 al suo compagno di squadra Lewis. A seguire le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Sebastian Vettel ottavo con la Ferrari, Sebastian Vettel 15mo. Di seguito la classifica combinata delle prove libere 1-2 del GP di AbuF1PROVE LIBERE GP ABUF1 ...

