Tredicesima più leggera per oltre 6 milioni di dipendenti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Numero record di ore di cassa integrazione: ma quando si è posti in 'cassa' a zero ore non vi è solo la riduzione dello stipendio, ma non si maturano neanche i ratei della 13esima e 14esima mensilità Leggi su today (Di venerdì 11 dicembre 2020) Numero record di ore di cassa integrazione: ma quando si è posti in 'cassa' a zero ore non vi è solo la riduzione dello stipendio, ma non si maturano neanche i ratei della 13esima e 14esima mensilità

Notiziedi_it : Tredicesima più leggera per oltre 6 milioni di dipendenti - PalermoToday : Tredicesima più leggera per oltre 6 milioni di dipendenti - romatoday : Tredicesima più leggera per oltre 6 milioni di dipendenti - MassimoChiaram7 : RT @Today_it: Tredicesima più leggera per oltre 6 milioni di dipendenti - Today_it : Tredicesima più leggera per oltre 6 milioni di dipendenti -