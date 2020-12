Thor: Love and Thunder, Jaimie Alexander sarà di nuovo Lady Sif (Di sabato 12 dicembre 2020) Jaimie Alexander riprenderà il ruolo di Lady Sif in Thor: Love and Thunder e l'attrice potrebbe apparire anche nella serie Loki. Thor: Love and Thunder riporterà in scena anche Lady Sif, il personaggio interpretato dall'attrice Jaimie Alexander che aveva già fatto parte del cast dei primi due lungometraggi con star Chris Hemsworth. Il personaggio era apparso anche nella serie Agents of S.H.I.E.L.D., ma l'attrice non aveva potuto partecipare alle riprese di Thor: Ragnarok a causa del suo impegno sul set dello show Blindsopot, e online si parla anche di un cameo in Loki. Jaimie Alexander, rispondendo via Instagram alle domande dei fan ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020)riprenderà il ruolo diSif inande l'attrice potrebbe apparire anche nella serie Loki.andriporterà in scena ancheSif, il personaggio interpretato dall'attriceche aveva già fatto parte del cast dei primi due lungometraggi con star Chris Hemsworth. Il personaggio era apparso anche nella serie Agents of S.H.I.E.L.D., ma l'attrice non aveva potuto partecipare alle riprese di: Ragnarok a causa del suo impegno sul set dello show Blindsopot, e online si parla anche di un cameo in Loki., rispondendo via Instagram alle domande dei fan ...

