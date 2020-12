Si laurea 4 volte in 4 mesi (con la media del 30): ecco chi è Giulio Deangeli, lo studente dei record (Di venerdì 11 dicembre 2020) Aveva già fatto parlare di sé quando, quest’estate, si era aggiudicato ben cinque borse di studio a Cambridge: ma adesso Giulio Deangeli, 25 anni, ha battuto un nuovo record conseguendo ieri la sua quarta laurea in quattro mesi. Ieri lo studente dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna ha completato il percorso per la laurea magistrale in biotecnologie molecolari. Da settembre scorso aveva conseguito quelle in medicina, ingegneria, e biotecnologie. La sua media, neanche a dirlo, è del 30 in tutti i percorsi di studio. Come spiega l’ateneo pisano, quello intrapreso da Giulio Deangeli è un percorso multidisciplinare che ha l’obiettivo di fargli acquisire tutte le competenze necessarie – mediche, ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Aveva già fatto parlare di sé quando, quest’estate, si era aggiudicato ben cinque borse di studio a Cambridge: ma adesso, 25 anni, ha battuto un nuovoconseguendo ieri la sua quartain quattro. Ieri lodell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna ha completato il percorso per lamagistrale in biotecnologie molecolari. Da settembre scorso aveva conseguito quelle in medicina, ingegneria, e biotecnologie. La sua, neanche a dirlo, è del 30 in tutti i percorsi di studio. Come spiega l’ateneo pisano, quello intrapreso daè un percorso multidisciplinare che ha l’obiettivo di fargli acquisire tutte le competenze necessarie – mediche, ...

Ultime Notizie dalla rete : laurea volte Lo studente di Pisa si è laureato quattro volte Yahoo Notizie Lo studente di Pisa si è laureato quattro volte

Giulio Deangeli ha battuto il record riuscendo a prendere quattro lauree in quattro mesi, con la media del 30.

