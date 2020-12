Scontro Gruber-Boschi | Gaia Tortora contro la collega | “E’ una questione di contenuti”

(Di venerdì 11 dicembre 2020)si schieralaLillisullocon laper la foto senza mascherina. Sebbene siano passati 3 giorni dalla puntata di ‘Otto e Mezzo‘ dell’Immacolata, lotra Lillie Maria Elenafa ancora discutere. La capogruppo di Italia Viva si trovava nel programma di attualità per parlare dello stallo della maggioranza sui Recovery Fund. Le storie sono diventate tese quando la parlamentare ha parlato dell’interesse del suo partito a contrastare il tentativo di conte di “assumere pieni poteri”. A quel punto la conduttrice l’ha interrotta e le ha chiesto polemicamente se le sembrava questo il momento (in piena pandemia) ...

Può apparire paradossale che nel giorno del voto in Parlamento sul Mes, con la (per ora) presunta crisi di governo alle porte, ieri siano ...Con un post sui suoi profili social Selvaggia Lucarelli ha commentato lo scontro andato in onda l’altra sera tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi ...