Sci alpino, Matteo Marsaglia terzo in prova a Val d’Isere! Dominik Paris si nasconde, guida Kriechmayr (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vincent Kriechmayr si è imposto nella seconda prova cronometrata della discesa libera della Val d’Isere. Il velocista austriaco ha fermato il cronometro sul 2’06”09 con 66 centesimi di vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che ieri aveva stabilito il miglior tempo. Ottime indicazioni in casa Italia arrivano da un positivo Matteo Marsaglia, che si è confermato il migliore degli azzurri in queste prove sulla Oreiller-Killy. Marsaglia ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 82 centesimi da Kriechmayr, precedendo il sorprendente canadese Brodie Seger (+1.07), l’austriaco Daniel Hemetsberger ed il francese Johan Clarey, quinti a pari merito con un ritardo di 1.11 dalla vetta. Tanti outsider tra i primi dieci come lo svizzero Urs Kryenbuehl (+1.13) e Ryan ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vincentsi è imposto nella secondacronometrata della discesa libera della Val d’Isere. Il velocista austriaco ha fermato il cronometro sul 2’06”09 con 66 centesimi di vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che ieri aveva stabilito il miglior tempo. Ottime indicazioni in casa Italia arrivano da un positivo, che si è confermato il migliore degli azzurri in queste prove sulla Oreiller-Killy.ha chiuso alposto con un ritardo di 82 centesimi da, precedendo il sorprendente canadese Brodie Seger (+1.07), l’austriaco Daniel Hemetsberger ed il francese Johan Clarey, quinti a pari merito con un ritardo di 1.11 dalla vetta. Tanti outsider tra i primi dieci come lo svizzero Urs Kryenbuehl (+1.13) e Ryan ...

