Sassuolo-Benevento 1-0, Inzaghi: “Non rimprovero nulla ai ragazzi, siamo sulla strada giusta” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Non posso rimproverare nulla alla squadra, venire a giocare col Sassuolo da matricola e non concedere nulla deve darci grande grinta. Dobbiamo continuare su questa strada ma è chiaro che con una sconfitta è dura da raccontare”. Queste le parole di Filippo Inzaghi dopo la sconfitta di misura del Benevento sul campo del Sassuolo per un rigore realizzato da Berardi. “C’è rammarico perché sull’unico cross concesso abbiamo perso la partita – prosegue il tecnico dei campani a Sky Sport – Stavamo facendo bene anche in 11 vs 11: abbiamo fatto trenta tiri in porta, avuto dieci occasioni da gol, il portiere ha fatto miracoli: avremmo meritato un altro risultato. Il rigore su Dabo? Lui mi dice che è netto, forse si poteva andare a rivedere al Var”. Nonostante le ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020)posso rimproverarealla squadra, venire a giocare colda matricola e non concederedeve darci grande grinta. Dobbiamo continuare su questama è chiaro che con una sconfitta è dura da raccontare”. Queste le parole di Filippodopo la sconfitta di misura delsul campo delper un rigore realizzato da Berardi. “C’è rammarico perché sull’unico cross concesso abbiamo perso la partita – prosegue il tecnico dei campani a Sky Sport – Stavamo facendo bene anche in 11 vs 11: abbiamo fatto trenta tiri in porta, avuto dieci occasioni da gol, il portiere ha fatto miracoli: avremmo meritato un altro risultato. Il rigore su Dabo? Lui mi dice che è netto, forse si poteva andare a rivedere al Var”. Nonostante le ...

