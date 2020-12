Samsung Galaxy S21+ si mostra in un video hands-on, confermando alcuni rumor (Di venerdì 11 dicembre 2020) Samsung Galaxy S21+ sui mostra in un video hands-on, nel quale rivela le potenzialità del chipset Snapdragon 888. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 11 dicembre 2020)suiin un-on, nel quale rivela le potenzialità del chipset Snapdragon 888. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

MacRumors : Camera Comparison: iPhone 12 Pro Max vs. Google Pixel 5 vs. Samsung Galaxy Note 20 Ultra - wordweb81 : #SamsungGalaxyS21Plus in mostra nel primo video che anticipa l'uscita - TuttoAndroid : Samsung Galaxy S21+ si mostra in un video hands-on, confermando alcuni rumor #galaxys21 #samsung - HDblog : Samsung: la serie E sta per tornare, la M diventa anche tablet con Galaxy Tab M62 - gigibeltrame : Samsung: la serie E sta per tornare, la M diventa anche tablet con Galaxy Tab M62 #digilosofia… -