Sampdoria | Quagliarella scalda i motori in vista del Napoli | “Segnare allo stadio Maradona stimolo in più”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 11 dicembre 2020) "Siamo la prima squadra italiana che affronterà ilDiego Armandoe questo è un privilegio. Per me che sono napoletano e capitano della Samp è qualcosa di unico, che resterà nella storia".Ne è certo Fabioche, intervenuto indella sfida di domenica tra, non ha nascosto le sue emozioni in virtù del forte legame che lega l'attaccante - nato a Castellammare di Stabia - alla sua terra."Fare golè unoin più? Sicuramente, per me non è una partita come le altre noi abbiamo bisogno di fare punti come squadra".si è poi soffermato sulla scomparsa di ...