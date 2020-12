Pomezia | terribile schianto frontale | due feriti gravi | interviene l’eliambulanza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tremendo incidente questa mattina intorno alle 10: a, in via Giovanni Gronchi, la strada che uniscea Torvaianica Alta. Due auto, una Punto e una Lancia Y, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento a poca distanza dalla rotonda di innesto con via Selva Piana e via Torvaianica Alta. Una delle due vetture, dopo l’urto, è finita fuori strada, mentre l’altra si è fermata al centro della carreggiata. Per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa al traffico: sul posto sono intervenute due ambulanze e un’eliambulanza. I, in codice rosso, sono stati portati uno al Policlinico Gemelli e uno all’ospedale San Camillo. I rilievi sono effettuati dagli agenti della polizia locale di, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Seguiranno ...