Paolo Del Debbio: «Non mi candido a sindaco di Milano» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Paolo Del Debbio “Non sono e non sarò candidato a nulla“. Paolo Del Debbio ha fugato pubblicamente ogni dubbio: ieri sera, a Dritto e Rovescio, il conduttore ha smentito le indiscrezioni su una sua possibile candidatura a sindaco di Milano tra le fila del centrodestra. Chi conosce il professore, in realtà, non si sarebbe aspettato nulla di diverso, visto che anche in passato si erano verificate simili circostanze ed altrettante smentite. “Nei giorni scorsi, sia sulla stampa che sui social, sono venute fuori molte voci su una mia possibile candidatura a sindaco di Milano. Non è la prima volta che succede. Per rispetto verso il mio pubblico ma anche verso i miei ospiti politici, visto che questa è una trasmissione politica, non voglio rimanere in ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 dicembre 2020)Del“Non sono e non sarò candidato a nulla“.Delha fugato pubblicamente ogni dubbio: ieri sera, a Dritto e Rovescio, il conduttore ha smentito le indiscrezioni su una sua possibile candidatura aditra le fila del centrodestra. Chi conosce il professore, in realtà, non si sarebbe aspettato nulla di diverso, visto che anche in passato si erano verificate simili circostanze ed altrettante smentite. “Nei giorni scorsi, sia sulla stampa che sui social, sono venute fuori molte voci su una mia possibile candidatura adi. Non è la prima volta che succede. Per rispetto verso il mio pubblico ma anche verso i miei ospiti politici, visto che questa è una trasmissione politica, non voglio rimanere in ...

