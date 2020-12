Napoli, ansia per Osimhen: l'infortunio è più grave del previsto (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'infortunio di Osimhen preoccupa: l'attaccante del Napoli rischia di saltare Sampdoria, Inter e Lazio. Leggi su 90min (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'dipreoccupa: l'attaccante delrischia di saltare Sampdoria, Inter e Lazio.

Il Napoli non dorme sonni tranquilli per le condizioni di Victor Osimhen, ancora indisponibile per il tecnico Gennaro Gattuso a causa di un infortunio alla spalla rimediato durante il match di qualifi ...

Napoli Sampdoria, blucerchiati in allerta: «Gattuso sa chi schierare»

Luigi Cagni, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita che si svolgerà tra Napoli e Sampdoria. Le sue parole ...

