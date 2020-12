' Lo starnuto' | torna Banksy a Bristol con un murale sul Covid

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il ritorno dinella natia, in Inghilterra. Stavolta con un graffito intitolato `Aachoo!!? (versione inglese del suono di un gran) apparso sul muro laterale color verdino ...

Il ritorno di Banksy nella natia Bristol, in Inghilterra. Stavolta con un graffito intitolato `Aachoo!!' (versione inglese del suono di un gran starnuto) apparso sul muro laterale color verdino di una ...In una delle immagini pubblicate su Instagram da Banksy appare la figura di un uomo su cui si stanno concentrando in queste ore le speculazioni dei fan ...