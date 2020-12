Joshua-Pulev, le quote dei bookmakers per le scommesse. AJ favorito per tutte le agenzie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Anthony Joshua è il naturale favorito per mantenere le quattro cinture mondiali dei pesi massimi WBA, WBO, IBF e IBO nella notte della SSE Arena di Londra. A confermarlo non sono solo tutti i dati delle carriere, la differenza d’età e vari altri argomenti, ma anche i pareri delle agenzie di scommesse, tanto in Italia quanto (soprattutto) nel Regno Unito. Un rapido sguardo alle quote che circolano in terra d’Albione, infatti, rende chiarissimo il pronostico: Joshua è dato per sicuro vincitore da tutti gli allibratori. Le quote sono bassissime: si va, in termini di decimali (una delle maniere in cui si possono leggere le scommesse; l’altra implica l’uso delle frazioni), in massima parte tra l’1.08 di Betfred e William Hill all’1.1 di tante altre ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Anthonyè il naturaleper mantenere le quattro cinture mondiali dei pesi massimi WBA, WBO, IBF e IBO nella notte della SSE Arena di Londra. A confermarlo non sono solo tutti i dati delle carriere, la differenza d’età e vari altri argomenti, ma anche i pareri delledi, tanto in Italia quanto (soprattutto) nel Regno Unito. Un rapido sguardo alleche circolano in terra d’Albione, infatti, rende chiarissimo il pronostico:è dato per sicuro vincitore da tutti gli allibratori. Lesono bassissime: si va, in termini di decimali (una delle maniere in cui si possono leggere le; l’altra implica l’uso delle frazioni), in massima parte tra l’1.08 di Betfred e William Hill all’1.1 di tante altre ...

