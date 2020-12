GPS, la scelta infelice di inserire titoli non validi in nome del “poi si vede”. Supplenze falsate, licenziamenti e tanti problemi (Di venerdì 11 dicembre 2020) GPS Graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2020/22: aggiornamento "incubo" per aspiranti docenti e sindacalisti, dal 22 luglio al 6 agosto 2020. Un tempo minimo, condizioni di disagio per l'emergenza sanitaria in corso, nuovi modelli, FAQ pubblicate dal Ministero nel corso della presentazione delle domande, dubbi rimasti insoluti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) GPS Graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2020/22: aggiornamento "incubo" per aspiranti docenti e sindacalisti, dal 22 luglio al 6 agosto 2020. Un tempo minimo, condizioni di disagio per l'emergenza sanitaria in corso, nuovi modelli, FAQ pubblicate dal Ministero nel corso della presentazione delle domande, dubbi rimasti insoluti. L'articolo .

ZenZenit369 : RT @orizzontescuola: GPS, la scelta infelice di inserire titoli non validi in nome del “poi si vede”. Supplenze falsate, licenziamenti e ta… - orizzontescuola : GPS, la scelta infelice di inserire titoli non validi in nome del “poi si vede”. Supplenze falsate, licenziamenti e… - offygpsgdr : @ArianaG_GPS limona un uomo a tua scelta - offygpsgdr : @juliet_gps limona qualcuno a tua scelta -

Ultime Notizie dalla rete : GPS scelta Supplenze record, a Firenze ancora da nominare 448 insegnanti Orizzonte Scuola Giulio Gallera ha violato le regole della zona arancione. Fonte? Il suo profilo Instagram

Nel pomeriggio di domenica 6 dicembre l’assessore al Welfare di regione Lombardia, Giulio Gallera, ha postato alcune foto su Facebook e Instagram per mostrare ai suoi follower alcuni scorci della sua ...

GPS: lo Snals propone soluzioni urgenti a difesa dei precari

Tramite un comunicato del segretario generale Elvira Serafini, lo Snals-Confsal chiede maggiore attenzione sui precari, viste le criticità delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ...

Nel pomeriggio di domenica 6 dicembre l’assessore al Welfare di regione Lombardia, Giulio Gallera, ha postato alcune foto su Facebook e Instagram per mostrare ai suoi follower alcuni scorci della sua ...Tramite un comunicato del segretario generale Elvira Serafini, lo Snals-Confsal chiede maggiore attenzione sui precari, viste le criticità delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ...