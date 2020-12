Fallimento casinò di Campione: procedimento bis il 18 dicembre (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si svolgerà il 18 dicembre, davanti al Tribunale Fallimentare di Como, il procedimento bis per il Fallimento del casinò di Campione. Il Collegio, Marco Mancini giudice relatore, dovrà valutare le ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si svolgerà il 18, davanti al Tribunale Fallimentare di Como, ilbis per ildeldi. Il Collegio, Marco Mancini giudice relatore, dovrà valutare le ...

Godsent072011 : RT @gabbionemax: @MarcoLe86931402 @marifcinter Io non sono un fan di Mauro, ma che il tifo organizzato non critichi un fallimento del gener… - gabbionemax : @MarcoLe86931402 @marifcinter Io non sono un fan di Mauro, ma che il tifo organizzato non critichi un fallimento de… - GiocoNews_it : Fallimento #Casinò Campione, udienza il 18 dicembre - Rodney77921569 : Merdone stai sereno che a fine gennaio appena finisce immunità ti faranno abbassare la crestina e farai la fine dei… - MassimoSantoma2 : RT @vocedelpatriota: Giustizia : Butti (FdI), Cassazione annulla sentenza fallimento Casino’ Campione -