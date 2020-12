Covid, Zaia: “In Veneto Rt sceso a 0,92. Resteremo area gialla” (Di venerdì 11 dicembre 2020) VENEZIA – In Veneto l’Rt è sceso a 0,92 e quindi “probabilmente saremo ancora in area gialla, con un Rt che scende così non è che ci siano alternative”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo oggi dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) VENEZIA – In Veneto l’Rt è sceso a 0,92 e quindi “probabilmente saremo ancora in area gialla, con un Rt che scende così non è che ci siano alternative”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenendo oggi dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

