Covid e idrossiclorochina | l’ok del Consiglio di Stato

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) È ufficiale: ildiha detto sì all’uso dell’come terapia per-19, a una condizione: deve essere prescritta da un medico. Confermata anche la decisione dell’Agenzia del farmaco di escludere il medicinale dalla rimborsabilità SSN. Con l’ordinanza numero 7097/2020, pubblicata oggi, la III Sezione deldiha infatti accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base, sospendendo la nota del 22 luglio 2020 dell’Aifa che vietava la prescrizione per l’uso diverso da quello previsto dal bugiardino. Si legge nell’ordinanza: “La perdurante incertezza circa l’efficacia terapeutica dell’, ammessa dalla stessa Aifa a giustificazione dell’ulteriore valutazione in studi clinici ...