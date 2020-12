Coronavirus, nell’ultimo monitoraggio dell’Iss l’Rt medio scende a 0,82 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Segnali incoraggianti per quanto riguarda la lotta al Covid-19 provengono dalla bozza settimanale dell’Iss nella quale si legge che l’Rt medio Italia scende a 0,82. Questo il testo della bozza: “Nel periodo 18 novembre – 1 dicembre 2020, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,76 – 0,91). Si riscontrano valori di RT puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni/PPAA. Di queste, 19 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di credibilità maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Segnali incoraggianti per quanto riguarda la lotta al Covid-19 provengono dalla bozza settimanalenella quale si legge cheItaliaa 0,82. Questo il testo della bozza: “Nel periodo 18 novembre – 1 dicembre 2020,calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,82 (range 0,76 – 0,91). Si riscontrano valori di RT puntuale inferiore a 1 in 20 Regioni/PPAA. Di queste, 19 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di credibilità maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità”. SportFace.

