"Cambiamento!". Elisabetta Gregoraci esce dal GF Vip e corre dal parrucchiere. Il look nuovo di zecca è super promosso (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ama stupire Elisabetta Gregoraci. Lo ha dimostrato anche nell'ultima puntata prima di uscire. Per la puntata d'addio infatti, Elisabetta Gregoraci aveva a sfoggiato ancora un abito bellissimo, lungo, nero, scintillante e con la gonna trasparente. Un abito dal costo di 589 euro sotto al quale Eli aveva abbinato i sandali neri di Gucci che avevamo già visto e che hanno un prezzo di 650 euro. E ancora, oltre ai soliti bracciali, l'anello di Bulgari del valore di 17900 euro. "Al Grande Fratello Vip ho vissuto giorni bellissimi. È un'esperienza che mi ha cambiata e fortificata ma mio figlio Nathan ha bisogno di me e io ho bisogno di lui. Per questo motivo ho deciso che la mia avventura si interrompe qua". Con queste parole Elisabetta Gregoraci aveva chiuso la sua esperienza al GF Vip.

ollyxcaio : @Chiara03598588 ha fatto un cambiamento di personalità molto grande dall’inizio fino ad ora, e purtroppo in peggio.… - AlessiaIob : RT @daniela_dm16: Concentratevi sul cambiamento di voce quando Pierpaolo legge #gregorelli. Concentratevi sul suo sorriso. Concentratevi su… - Anna9354030428 : RT @daniela_dm16: Concentratevi sul cambiamento di voce quando Pierpaolo legge #gregorelli. Concentratevi sul suo sorriso. Concentratevi su… - daniela_dm16 : Concentratevi sul cambiamento di voce quando Pierpaolo legge #gregorelli. Concentratevi sul suo sorriso. Concentrat… - Vany19787191 : #gfvip Elisabetta, mi chiedo: come mai non sei entrata in casa come sei adesso? Guarda che avresti fatto un percors… -

