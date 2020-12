Brandon Bernard detenuto più giovane giustiziato: cosa avrebbe fatto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Brandon Bernard, il detenuto più giovane giustiziato negli Usa da 70 anni: cosa avrebbe fatto e perché le autorità hanno deciso così Brandon Bernard giustiziato in Usa (foto: Facebook)Stanotte, in Indiana, è stato giustiziato Brandon Bernard. E’ il condannato a morte più giovane in 70 anni di storia. Era stato arrestato a 18 anni e adesso gli è stata tolta la vita. Gli avvocati hanno chiesto l’ergastolo perché era stato un detenuto esemplare, evitando così la pena di morte. Lo stesso Brandon aveva chiesto clemenza fino all’ultimo perché non voleva morire. E’ una morte che fa rumore, migliaia e migliaia ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020), ilpiùnegli Usa da 70 anni:e perché le autorità hanno deciso cosìin Usa (foto: Facebook)Stanotte, in Indiana, è stato. E’ il condannato a morte piùin 70 anni di storia. Era stato arrestato a 18 anni e adesso gli è stata tolta la vita. Gli avvocati hanno chiesto l’ergastolo perché era stato unesemplare, evitando così la pena di morte. Lo stessoaveva chiesto clemenza fino all’ultimo perché non voleva morire. E’ una morte che fa rumore, migliaia e migliaia ...

