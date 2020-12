Boateng, pazza idea Messi :”Per onorare Maradona potrebbe andare al Napoli” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Boateng, pazza idea Messi al Napoli Kevin Prince Boateng, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN dove ha lanciato una clamorosa idea di vedere Messi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 11 dicembre 2020)al Napoli Kevin Prince, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN dove ha lanciato una clamorosadi vedere… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Boateng pazza Boateng, pazza idea Messi :"Per onorare Maradona potrebbe andare al Napoli" forzAzzurri Boateng: “Messi dovrebbe andare al Napoli come Maradona”

