Boateng, la pazza idea: 'Messi al Napoli' (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'avventura di Lionel Messi al Barcellona sembra essere arrivata al capolinea e Kevin-Prince Boateng non ha dubbi: Leo dovrebbe andare al Napoli per rendere l'ultimo omaggio a Diego Armando Maradona . ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'avventura di Lionelal Barcellona sembra essere arrivata al capolinea e Kevin-Princenon ha dubbi: Leo dovrebbe andare alper rendere l'ultimo omaggio a Diego Armando Maradona . ...

sportli26181512 : Boateng, la pazza idea: 'Messi al Napoli': L'attaccante del Monza lancia un suggerimento all'argentino: 'Se fossi i… - fatuciuccio : - Michaelsss19 : RT @museodiemozioni: 'A Messi scadrà il contratto con il Barcellona a giugno, quanto sarebbe bello se chiamasse il Napoli e dicesse 'Vengo'… - serieAnews_com : ?? La pazza idea di Boateng per l'ex compagno di squadra Messi É realizzabile? #Boateng #kevinprinceboateng #Messi… - sscalcionapoli1 : La pazza idea di Boateng: 'Perché Messi non va al Napoli per onorare Maradona? Sarebbe un film!' -