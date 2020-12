'Arcelor Mittal non può pensare di continuare a far viaggiare l'acciaio se non paga i trasporti' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Promesse fatte assicurando pagamento di trasporti già effettuati che non sono state mai mantenute, richieste di dilazioni che rendono il clima di lavoro, già da tempo insopportabile, non più ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Promesse fatte assicurandomento digià effettuati che non sono state mai mantenute, richieste di dilazioni che rendono il clima di lavoro, già da tempo insopportabile, non più ...

gualtierieurope : Soddisfacente l’accordo di co-investimento tra Invitalia e Arcelor Mittal per l’ex-#Ilva, firmato insieme al minist… - MarioMarple : @gualtierieurope @SPatuanelli Praticamente Arcelor-Mittal ha il controllo a spese dello Stato, gli date pure 400 mi… - greenMe_it : Accordo Arcelor Mittal e Invitalia per l’Ilva: così l’ambiente e la salute dei cittadini di Taranto sono stati sven… - dievve : Ex Ilva, intesa Invitalia-Arcelor Mittal: torna l’acciaieria di Stato - lpintus1 : RT @gualtierieurope: Soddisfacente l’accordo di co-investimento tra Invitalia e Arcelor Mittal per l’ex-#Ilva, firmato insieme al ministro… -