Università | 4 lauree in 4 mesi | Giulio Deangeli lo studente dei record Adnkronos 2

(Adnkronos) - Proprio il rettore dell'Ateneo pisano, Paolo Mancarella, peraltro, è stato il relatore di Deangeli nella discussione di oggi assieme alla correlatrice professoressa Benedetta Mennucci del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, e al correlatore professore Yuri Bozzi, docente di Fisiologia all'Università di Trento e al Cimec - Centro Interdipartimentale Mente/Cervello. "Il traguardo che Giulio ha appena raggiunto - ha commentato il rettore Paolo Mancarella - non è solo un record che fa notizia, è il frutto di una dedizione esemplare allo studio e al sapere che ci proietta in quella che è la dimensione scientifica odierna, dove l'approccio multidisciplinare è ormai un percorso obbligato. Tant'è che qui a Pisa, da tempo, lo abbiamo adottato in ...

