Unastoria di Gipi fra le migliori graphic novel del 2020 secondo il New York Times (Di giovedì 10 dicembre 2020) C'è anche un italiano nella classifica delle migliori graphic novel del 2020 stilata dal New York Times. I giornalisti del quotidiano americano Ed Park e Hillary Chute hanno redatto una lista delle migliori opere grafiche pubblicate negli ultimi dodici mesi negli Stati Uniti e fra loro c'è anche Unastoria di Gipi. Il volume era uscito in origine nel 2013, edito da Coconino Press, ma è stata tradotto solo quest'anno negli Stati Uniti dalla casa editrice Fantagraphics col titolo di One story. Fin dalla sua prima uscita italiana aveva ricevuto moltissimi apprezzamenti, venendo considerata una delle opere migliori dell'autore toscano tanto da rompere il tradizionale (e ormai obsoleto) steccato fra gli ...

