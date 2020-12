Una app per parlare con il medico di famiglia (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “SM 3.0”: un vero e proprio studio medico digitale per comunicare a distanza, effettuare video consulti, condividere ricette mediche. Sviluppata da Nusa con il supporto incondizionato di Angelini Pharma, l’App è promossa da FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, e scaricabile gratuitamente da dispositivi iOS e Android. L’App rende possibile il monitoraggio della salute del paziente, a vantaggio della prevenzione e dell’aderenza terapeutica in totale sicurezza. Il paziente può avviare video-consulti e visite in videoconferenza, ricevere impegnative per gli esami e condividere i referti. Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, 3 medici su 4 ritengono che la telemedicina sia stata decisiva nella fase di emergenza e il 36% continuerà a utilizzarla anche dopo.“In questo momento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “SM 3.0”: un vero e proprio studiodigitale per comunicare a distanza, effettuare video consulti, condividere ricette mediche. Sviluppata da Nusa con il supporto incondizionato di Angelini Pharma, l’App è promossa da FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, e scaricabile gratuitamente da dispositivi iOS e Android. L’App rende possibile il monitoraggio della salute del paziente, a vantaggio della prevenzione e dell’aderenza terapeutica in totale sicurezza. Il paziente può avviare video-consulti e visite in videoconferenza, ricevere impegnative per gli esami e condividere i referti. Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, 3 medici su 4 ritengono che la telemedicina sia stata decisiva nella fase di emergenza e il 36% continuerà a utilizzarla anche dopo.“In questo momento ...

Tg3web : La somministrazione del vaccino anti covid si prenoterà con una app. In Italia si partirà solo a fine gennaio. - acmilan : Daniel Maldini ?? Alexis Saelemaekers A 7?-second challenge to see who’s our quickest young gun! ??? Find out who… - stefanoepifani : L’app di un servizio pubblico che blocca un utente che esprime un parere esperto (seppure corredato di legittima es… - eccotuttotorna : ?? Live #EcoForumPiemonte Nadia Lambiase, @mercatocircolar: i #RiHub del #progettoECCO presto censiti nell'app di M… - eccheppalle_ : Tutto ciò per dire assolutamente nulla! È solo una cosa curiosa che ho notato in questi giorni, non sono né una fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Una app Una app per parlare con il medico di famiglia Il Tempo Una app per parlare con il medico di famiglia

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “SM 3.0”: un vero e proprio studio medico digitale per comunicare a distanza, effettuare video consulti, condividere ricette mediche. Sviluppata da Nusa con il supporto in ...

App Immuni e Cashback saranno collegate? La rivelazione di Crisanti

Il virologo Andrea Crisanti fa una rivelazione davvero forte sull'app Immuni: potrebbe essere collegata al Cashback di Stato?

Una app per parlare con il medico di famiglia – Il Tempo

Una app per parlare con il medico di famiglia. ... Abbiamo deciso di sostenere la App SM 3.0, che permette ai medici di famiglia di continuare a svolgere il loro lavoro in totale sicurezza, ...

Come funziona la app per parlare col medico, rilevare ...

in foto: La App ’Lazio Doctor per Covid’ La Regione Lazio ha reso disponibile la app ‘Lazio Doctor per Covid' (disponibile su Play Store per i telefoni android e presto anche su App Store per gli Iphone). L'obiettivo è mettere in contatto i pazienti con i medici di base (o con il numero verde 800 118 800) e i sanitari potranno rispondere, ricevere messaggi di testo e audio e attivare ...

'Il Mio Medico in Rete', una App 'filo diretto' tra medico ...

'Il Mio Medico in Rete', una App 'filo diretto' tra medico e paziente Facilita comunicazioni via chat, telefono, videochiamata e per condividere dati

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “SM 3.0”: un vero e proprio studio medico digitale per comunicare a distanza, effettuare video consulti, condividere ricette mediche. Sviluppata da Nusa con il supporto in ...Il virologo Andrea Crisanti fa una rivelazione davvero forte sull'app Immuni: potrebbe essere collegata al Cashback di Stato?Una app per parlare con il medico di famiglia. ... Abbiamo deciso di sostenere la App SM 3.0, che permette ai medici di famiglia di continuare a svolgere il loro lavoro in totale sicurezza, ...in foto: La App ’Lazio Doctor per Covid’ La Regione Lazio ha reso disponibile la app ‘Lazio Doctor per Covid' (disponibile su Play Store per i telefoni android e presto anche su App Store per gli Iphone). L'obiettivo è mettere in contatto i pazienti con i medici di base (o con il numero verde 800 118 800) e i sanitari potranno rispondere, ricevere messaggi di testo e audio e attivare ...'Il Mio Medico in Rete', una App 'filo diretto' tra medico e paziente Facilita comunicazioni via chat, telefono, videochiamata e per condividere dati