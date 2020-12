Spostamenti Natale e Capodanno | il governo ci ripensa | “Modifiche in vista per i giorni festivi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Chi si dovrà spostare per l’Italia in occasione delle feste di fine 2020 lo dovrà fare prima del 20 dicembre o dopo il 7 gennaio, sia per andare nelle seconde case o per fare un po’ di turismo. Dopo il Dpcm diilha pubblicato una serie di faq per chiarire cosa sarà possibile fare tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, quando sarà in vigore il divieto di spostamento tra Regioni, anche se sono in fascia gialla. Insomma, nonni separati da figli e nipoti dal confine geografico di Comuni differenti, coppie che vivono lontano, figli che studiano o lavorano all’estero, ilha cercato di chiarire i dubbi con una serie di risposte. Tra le misure, quella più contestata è sicuramente quella che prevede il divieto ditra Comuni nei25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Molti ...