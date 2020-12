Serie A: gli arbitri per l’undicesima giornata (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ Aia ha reso notoi nominativi degli arbitri, degli Assistenti, del V.A.r, degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valevoli per l’undicesima giornata del Campionato italiano di Serie A 2020/2021. le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata ATALANTA-FIORENTINA h.15 MARIANI AFFATATO-ROSSI C. IV:ROS VAR:GIACOMELLI AVAR:VIVENZI BOLOGNA ROMA h.15.00 CALVARESE PAGANESSI IMPERIALE IV:DI MARTINO VAR:CHIFFI AVAR:TOLFO CAGLIARI-INTER h.12.30 PASQUA BINDONI-RASPOLLINI IV:MARINELLI VAR:DOVERI AVAR: GIALLATINI CROTONE-SPEZIA sabato 12/12 h.15.00 GIUIA CALIARI-MARCHI IV: PEZZUTO VAR:DI PAOLO AVAR:DE MEO GENOA-JUVENTUS h.18.00 DI BELLO RANGHETTI-LO ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ Aia ha reso notoi nominativi degli, degli Assistenti, del V.A.r, degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valevoli perdel Campionato italiano diA 2020/2021. le designazioni arbitrali perATALANTA-FIORENTINA h.15 MARIANI AFFATATO-ROSSI C. IV:ROS VAR:GIACOMELLI AVAR:VIVENZI BOLOGNA ROMA h.15.00 CALVARESE PAGANESSI IMPERIALE IV:DI MARTINO VAR:CHIFFI AVAR:TOLFO CAGLIARI-INTER h.12.30 PASQUA BINDONI-RASPOLLINI IV:MARINELLI VAR:DOVERI AVAR: GIALLATINI CROTONE-SPEZIA sabato 12/12 h.15.00 GIUIA CALIARI-MARCHI IV: PEZZUTO VAR:DI PAOLO AVAR:DE MEO GENOA-JUVENTUS h.18.00 DI BELLO RANGHETTI-LO ...

