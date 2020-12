Recovery e bilancio, la proposta tedesca per superare i veti. Oggi vertice Ue (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ha avuto un'accoglienza piuttosto favorevole da parte dei rappresentanti dei Ventisette la proposta presentata dalla presidenza di turno tedesca del Consiglio Ue per superare i veti di Ungheria e Polonia all'attuazione del bilancio comunitario pluriennale 2021-2027 e del pacchetto di Recovery "Next Generation EU" da 750 miliardi. La proposta, presentata ieri pomeriggio a Bruxelles al Coreper (il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue), consiste in una "dichiarazione interpretativa" riguardo al meccanismo sulla condizionalità dello stato di diritto. Il meccanismo è previsto da un nuovo regolamento comunitario che bloccherà i pagamenti dei fondi Ue ai paesi beneficiari in cui, in base a un'indagine della Commissione europea, saranno ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ha avuto un'accoglienza piuttosto favorevole da parte dei rappresentanti dei Ventisette lapresentata dalla presidenza di turnodel Consiglio Ue perdi Ungheria e Polonia all'attuazione delcomunitario pluriennale 2021-2027 e del pacchetto di"Next Generation EU" da 750 miliardi. La, presentata ieri pomeriggio a Bruxelles al Coreper (il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue), consiste in una "dichiarazione interpretativa" riguardo al meccanismo sulla condizionalità dello stato di diritto. Il meccanismo è previsto da un nuovo regolamento comunitario che bloccherà i pagamenti dei fondi Ue ai paesi beneficiari in cui, in base a un'indagine della Commissione europea, saranno ...

