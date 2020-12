Prove libere F1 GP Abu Dhabi 2020: orario, diretta tv e streaming (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il weekend di gara del Gran Premio di Abu Dhabi comincerà venerdì 11 dicembre con le prime due sessioni di Prove libere. Tutto pronto sul lussuoso tracciato di Yas Marina con il primo appuntamento in programma alle ore 10:00 italiane con le Prove libere 1. Dalle ore 14:00, invece, il via alla seconda sessione che chiuderà il programma di lavoro di 180 minuti in questa giornata inaugurale. Le Prove libere del GP di Abu Dhabi verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv accessibili agli abbonati al pacchetto sport. GP ABU Dhabi – Venerdì 11 dicembre (diretta SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 10:00, ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il weekend di gara del Gran Premio di Abucomincerà venerdì 11 dicembre con le prime due sessioni di. Tutto pronto sul lussuoso tracciato di Yas Marina con il primo appuntamento in programma alle ore 10:00 italiane con le1. Dalle ore 14:00, invece, il via alla seconda sessione che chiuderà il programma di lavoro di 180 minuti in questa giornata inaugurale. Ledel GP di Abuverranno trasmesse insui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili inattraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv accessibili agli abbonati al pacchetto sport. GP ABU– Venerdì 11 dicembre (SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 10:00, ...

antorendina : Ha ragione però, prove libere domani e non è ancora chiaro se Hamilton corre. Mercedes un po' strana ultimamente... - xswagmasta : @liketobebianca Sono tutte dell’anno scorso ahahaah le mandavano magari nelle prove libere oppure, nei vari dopo GP ?? - pasjoies : prime e seconde prove libere non potrò vederle :) - xrobyin : domani ci saranno le ultime prove libere di seb in rosso ?? sempre se riesce a partire ?? la sto prendendo benissimo ?? - xyepiei : spero che il venerdì George faccia le prove libere sennò siamo al circo ?? -