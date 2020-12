Per “I Lunatici” non c’è coprifuoco. Ogni notte un assembramento radio. Record di ascolti per la trasmissione di Radio Rai due. Condotta dal collaudato tandem Arduini-Di Ciancio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell’Italia alle prese con questa seconda ondata di Covid-19 che ha portato in dote, tra le varie cose, il coprifuoco che tutto ferma tra le 22 e le 5, c’è un programma Radiofonico che inizia a mezzanotte, termina alle sei del mattino e riconcilia gli animi facendo servizio pubblico attraverso la Radio, immortale mezzo di comunicazione. Il format si chiama I Lunatici, va in onda su Rai Radio2 e lo conducono in diretta dal lunedì al venerdì notte Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Contenitore prezioso e molto seguito da oltre due anni, soprattutto in questo periodo si dimostra irrinunciabile perché proprio mentre l’Italia si spegne la Radio, come per magia, si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell’Italia alle prese con questa seconda ondata di Covid-19 che ha portato in dote, tra le varie cose, ilche tutto ferma tra le 22 e le 5, c’è un programmafonico che inizia a mezza, termina alle sei del mattino e riconcilia gli animi facendo servizio pubblico attraverso la, immortale mezzo di comunicazione. Il format si chiama I Lunatici, va in onda su Rai2 e lo conducono in diretta dal lunedì al venerdìRobertoe Andrea Di. Contenitore prezioso e molto seguito da oltre due anni, soprattutto in questo periodo si dimostra irrinunciabile perché proprio mentre l’Italia si spegne la, come per magia, si ...

AreUBlack : Io e papà pesci, due lunatici del cazzo raga non potete immaginare, mia madre capricorno e HO DETTO TUTTO mi faccio… - ClaomeClao : Lunga e radiosa vita ai ribelli, ai lunatici dei della natura, ai sogni non contaminati, ai grandi amori capitati a… - marioricciard18 : RT @minomazz: La improbabile ma forte galassia MAGA, sconfitta alle urne, è in guerra per l'anima del partito repubblicano. I conservatori… - minomazz : La improbabile ma forte galassia MAGA, sconfitta alle urne, è in guerra per l'anima del partito repubblicano. I con… - perfettotedesco : @jorgelopezas @itzanquellofigo @reinaDannaPaola @georginaladiva @esterlabona @salaslafigona @alvaroricotta… -