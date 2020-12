Nunzia De Girolamo assolta Finito un incubo lungo 7 anni

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tribunale di Benevento ha assolto - perché il fatto non sussiste -Dee altre sette persone coinvolte nell'inchiesta sulla gestione della Asl del capoluogo. Deera accusata ...

L'ex ministra era accusata di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale nel progesso sulla gestione ell'Asl di Benevento ...Benevento, assolta l'ex ministro Nunzia De Girolamo per l'inchiesta sull'Asl: "Finisce un incubo durato sette anni" ...