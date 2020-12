L’epidemia di Covid-19 in Spagna: ‘45.000 morti già a maggio’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono oltre 45.000 le persone morte in Spagna a causa del Covid da marzo a maggio, durante quindi la prima ondata. È il dato dell’Istituto nazionale di statistica che supera di gran lunga quello fornito dal ministero della Sanità di 27.127 vittime nello stesso periodo. LEGGI ANCHE: Covid, morta donna incinta: non aveva ancora 30 L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sono oltre 45.000 le persone morte ina causa delda marzo a maggio, durante quindi la prima ondata. È il dato dell’Istituto nazionale di statistica che supera di gran lunga quello fornito dal ministero della Sanità di 27.127 vittime nello stesso periodo. LEGGI ANCHE:, morta donna incinta: non aveva ancora 30 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

reportrai3 : FINANCIAL TIMES: 'L'OMS RITIRA PUBBLICAZIONE SULLA RISPOSTA 'CAOTICA' ALL'EPIDEMIA DI COVID-19 Torneremo a raccont… - threadreaderapp : @Marco_Fila Hola, here is your unroll: @davidemancino1: L'epidemia di COVID-19 ha fatto crollare la speranza di vit… - sensazionivarie : RT @bon1z: ho l’impressione che se l’informazione italiana sul covid non si mette in riga, a partire dai dati sull’epidemia-oggi paurosamen… - LumsaNews : - LecisNazareno : RT @davidemancino1: L'epidemia di COVID-19 ha fatto crollare la speranza di vita degli italiani, con un effetto sulla mortalità che non si… -

Ultime Notizie dalla rete : L’epidemia Covid Covid, l'Italia era impreparata: "Improvvisazioni sul piano anti pandemia" Corriere della Sera