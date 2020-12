La pandemia minaccia i diritti umani dei più deboli

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da mesi hato ifondamentali di tutti noi, in ogni parte del mondo, ma a pagare il prezzo più alto sono, come spesso accade, le fasce sociali piùe vulnerabili. Se portiamo per un attimo il nostro sguardo oltre i confini nazionali, scopriremo come le popolazioni indigene dell’Amazzonia stiano vivendo una tra le peggiori crisi della loro storia. Isolate, senza una efficace assistenza sanitaria e adeguati strumenti di protezione, le comunità di queste aree stanno rischiando seriamente l’estinzione. Per questo con l’Associazione Luca Coscioni, insieme a Science for Democracy, da agosto siamo impegnati in un’azione internazionale a tutela del diritto alla salute delle comunità che vivono in particolare nel sud dell’Amazzonia colombiana, nella riserva di Ticoya, grazie ...