Hauge è proprio un Diavolo: grande gol e Pioli passa come primo (Di venerdì 11 dicembre 2020) TATARUSANU 7 Questa volta non fa rimpiangere Super Gigio. La vittoria è anche sua. CONTI 6 La fascia da capitano lo premia delle sfortune. Ma la conquista del Milan è ancora lontana. KALULU 7 E chi l'... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) TATARUSANU 7 Questa volta non fa rimpiangere Super Gigio. La vittoria è anche sua. CONTI 6 La fascia da capitano lo premia delle sfortune. Ma la conquista del Milan è ancora lontana. KALULU 7 E chi l'...

